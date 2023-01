El hijo de Alejandra Espinoza se 'come a besos' a su madre

La llegada al mundo de su primer hijo, Matteo (10 meses), ha acabado con las ganas de Alejandra Espinoza de arreglarse o ponerse pestañas postizas cuando no está trabajando porque lo único que consigue con ello es que su pequeño se las arranque o se coma todo el maquillaje para desesperación suya.

"Cuando salgo de trabajar y voy camino a casa tengo que ir desmaquillándome. Tengo que llegar a mi casa prácticamente con la cara lavada porque Matteo me come a besos y, cuando estoy maquillada, se come el maquillaje. Es muy cómica la forma en la que me da besos, porque es muy enamorada y pasional. Cuando traigo puestas pestañas postizas es bien chistoso, porque él va directamente a quitármelas con los dientes. ¡Ahora es una caja de dientes! Va a mordérmelas y me estoy quedando calva de lo mucho que me arranca el pelo", explicó a People en Español.

Pero Alejandra no es la única 'víctima' de Matteo, su marido, Aníbal Marrero, también se ha llevado más de un tirón de barba.

"A mi esposo, como tiene barba, se va a arrancársela. Cada día, cada mes, se pone mejor la casa. Matteo ya me dice 'mamá' y me dice 'nena' cuando se enoja", añadió.

El nacimiento de Matteo coincidió con uno de los momentos más importantes a nivel profesional en la vida de su famosa madre: ser elegida como presentadora del concurso musical La Banda. Aunque supuso todo un desafío, Alejandra consiguió arreglárselas para compaginar su trabajo con el cuidado de su hijo gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías y de una "niñera maravillosa".

"No voy a mentir, al principio fue un poco difícil. Pero cuando te gusta lo que haces resulta más fácil. Llevaba esperando una oportunidad como la de 'La Banda' durante mucho tiempo. También tengo una niñera maravillosa, mi marido, así que me siento más tranquila. Él me envía fotografías y vídeos todo el día. Y también hacemos FaceTime", explicaba anteriormente Alejandra a Glam Belleza Latina.