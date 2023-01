El hijo de Adele 'castiga' a su madre cuando pasa demasiado tiempo lejos de él

La cantante Adele no puede evitar sentirse culpable cuando pasa demasiado tiempo lejos de su hijo Angelo (3) -fruto de su relación con su novio Simon Konecki-, ya que sabe que el pequeño le "castigará" por su ausencia cuando regrese a casa.

Publicidad

"¿Sabes qué es lo peor de todo? Cuando llegas a casa con muchísimas ganas de ver a tu pequeño y él te castiga. Es horrible que se enfade contigo porque tú lo único que quieres es darle mimos, pero él no quiere jugar contigo. Es la cosa más dura del mundo. Consigue hacerte llorar y eso es por lo que lo hace. Los niños son muy listos", explicó la intérprete en la emisora Sirius XM.

Así que Adele intenta organizarse para que su hijo pueda acompañarle en la mayoría de sus viajes de trabajo.

"Me sentía culpable incluso durante el tiempo que invertí en grabar el disco. No creo que nadie sea capaz de superar ese sentimiento de culpa. De hecho, me emociono incluso hablando de ello. Tener que dejar a Angelo cuando sé que él preferiría estar conmigo es muy duro. Pero suele venir a todos lados conmigo. Ahora mismo está aquí en Nueva York y se lo está pasando muy bien".