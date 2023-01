El hermanastro de Meghan Markle pide al príncipe Enrique que cancele su boda

Desde que se anunciara el compromiso del príncipe Enrique y Meghan Markle, la que en breve se convertirá en la familia política del nieto de Isabel II ha supuesto un quebradero de cabeza para la pareja debido tanto a los problemas con la justicia del hermanastro por parte de padre de la actriz, Thomas Markle Jr. -detenido hace meses por violencia doméstica-, como por la intención de su hermanastra mayor de publicar un libro basado en su infancia juntas.

El hecho de que la antigua protagonista de la serie 'Suits' haya optado por no invitar a ninguno de los dos -con quienes no mantiene contacto desde hace años- a su mediático enlace del próximo mayo ha conseguido aumentar aún más la tensión entre ellos, hasta el punto de que Thomas ha difundido ahora una carta dirigida al novio a través del tabloide In Touch Weekly en la que trataría de abrirle los ojos ante el comportamiento frívolo y supuestamente ambicioso de su futura esposa.

"Según va pasando el tiempo, cada vez queda más claro que este es el mayor error en la historia de los enlaces reales. Meghan no es, a todas luces, una mujer adecuada para ti. No comprendo por qué no logras ver a la verdadera Meghan que el resto del mundo ya ha descubierto. Sus intentos por interpretar el papel de princesa como lo haría cualquier actriz de Hollywood de tercera categoría están empezando a resultar aburridos".

Su hermanastro también reprocha a la guapa morena que 'abandonara' a su padre, un antiguo director de iluminación en cine y televisión que en la actualidad vive recluido en Rosarito (México) tras declararse en bancarrota hace años, sin importarle que fuera él quien le ayudó a conseguir sus primeros trabajos en la industria.

"¿Qué clase de persona construye una carrera aprovechándose de su propio padre hasta dejarle en la bancarrota y después se olvida de él, dejándole solo en México con una serie de deudas contraídas por su culpa? Cuando llegó el momento de pagarle, le ignoró como si jamás le hubiera conocido. Es muy evidente que su pequeña porción de fama de estrella de Hollywood se le ha subido a la cabeza. Por no mencionar que, para colmo, ni siquiera ha invitado a su familia a la boda, pero sí a un montón de completos desconocidos. ¿Quién hace algo así?".

Para concluir su controvertida misiva, Thomas se ha dirigido directamente a la monarquía británica para suplicarle que detenga "esta farsa de cuento de hadas" antes de que sea demasiado tarde, al mismo tiempo que afea los intentos de Meghan por distanciarse de sus familiares ahora que entrará a formar parte de la casa real.

La imagen que Thomas ofrece de la dinámica de los Markle con su famosa hermanastra, a quien vio por última vez en 2011 cuando ambos acudieron al funeral de su abuela, contrasta con los rumores que aseguran que el padre de Meghan si viajará el 19 de mayo a Inglaterra para acompañar a su hija camino del altar en la capilla de Windsor.

