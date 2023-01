¿El fin de John Legend y Chrissy Teigen? Así fue como casi termina su relación

Aunque a día de hoy sean la viva imagen de la felicidad, hubo una época en su relación en que el cantante John Legend se sintió sobrepasado por el estrés derivado de sus compromisos profesionales y decidió que estaría mejor soltero y sin la modelo Chrissy Teigen en su vida. Afortunadamente para él y para todos los fans de su música -la guapa modelo ha inspirado varios de sus temas, incluido el exitoso 'All of me'-, ella no quiso tirar la toalla y decidió luchar por el futuro de su romance convenciéndole a él de que hiciera lo mismo.

"Estaba muy ocupado y agobiado, y pensaba: 'Sería mucho más feliz si ahora mismo estuviera soltero', pero ella me dijo básicamente que ni hablar", ha recordado el premiado artista en una entrevista a The Guardian.

Es precisamente el carácter guerrero y el carisma que exuda la modelo tanto en sus apariciones públicas como en los combativos mensajes que comparte en sus redes sociales lo que hizo que John cayera rendido a sus pies hace ya una década.

"Me hace ser más divertido, no es que ella me obligue o pretenda que lo sea, creo que ocurre simplemente por estar cerca suyo. Y también me hace ser más atrevido", ha reconocido en la misma conversación.

La pareja se conoció en 2007 rodando el videoclip del tema 'Stereo' de John Legend y se casó en 2013 en una romántica ceremonia en Italia de la que se incluyeron imágenes en el vídeo de 'All of Me'.

"Se trataba solo de esa chica y yo, y era mi interés amoroso en el vídeo. Nos pasamos todo el día bailando juntos y rozándonos. Y, bueno, digamos que hicimos un vídeo juntos", ha aseverado.

Con el paso del tiempo, el cantante y la modelo se han convertido en uno de los matrimonios más populares de la esfera virtual gracias a la espontaneidad de ella, que conoce filtros, y el compromiso políticos de ambos.

"Si estuviéramos tratando de ofrecer una imagen que no fuera real, creo que me parecía algo forzado, pero como en las redes sociales nos mostramos tal y como somos y son un reflejo de cómo somos en nuestra vida privada, no me parece mal. Es como una conversación. Cuando hablo de política en Twitter, o publico algo con mi hija en Instagram, se trata solo de las cosas que hago o pienso", ha explicado.

Por: Bang Showbiz