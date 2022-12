El desafortunado encuentro entre Shakira y el mono de Fall Out Boy

La cantante Shakira aprendió una 'valiosa' lección gracias a los componentes del grupo Fall Out Boy: nunca es una buena idea acercarse a un animal desconocido, especialmente si no lleva puesto un bozal.

"Una vez llevamos con nosotros un pequeño mono a una actuación. Nos cruzamos con Shakira por casualidad y ella se puso en plan: '¡Oh! ¿Puedo acariciarlo?'. Y entonces el mono fue y mordió a Shakira...", explicó Pete Wentz al portal Billboard.

Esa no ha sido la única vez que la colombiana se ha llevado un buen susto por culpa de su amor a los animales. Hace tres años, durante unas vacaciones en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, fue atacada por un león marino al acercarse más de la cuenta a la orilla para sacar fotografías. Por suerte para ella, su hermano Antonio reaccionó rápidamente y le "salvó la vida".

"De repente, uno de los leones marinos saltó fuera del agua muy rápido y se quedó a menos de un metro de mí. Me miró a los ojos, rugió furiosamente e intentó morderme. Todo el mundo se puso a gritar, incluida yo. Me quedé paralizada de miedo y no podía moverme, me limité a mirarlo a los ojos hasta que mi hermano 'Súper Tony' saltó delante de mí y, literalmente, me salvó la vida", explicaba Shakira en su cuenta de Facebook, donde quiso aclarar que no culpa al animal de lo ocurrido: "Creo que lo que pasó es que confundió el reflejo del teléfono con el que le estaba sacando fotos con un pescado. Probablemente pensó que le estaba tentando con comida y que no se la quería dar".