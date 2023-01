El antes y el después de Meghan Trainor marcado por su novio

Pese a que la tendencia actual entre las estrellas femeninas del pop sea presentarse como mujeres e independientes que no necesitan un hombre a su lado para sentirse completas, en los últimos meses la cantante Meghan Trainor no ha tenido ningún reparo en repetir a cualquiera que quisiera escucharla que su novio, Daryl Sabara, es el principal responsable del giro radical que ha dado su vida.

Desde que saltara a la fama cantante 'All About That Bass', una oda a la belleza sin tallas, la artista de 23 años ha protagonizado una espectacular transformación física.

"Me ha cambiado la vida, por completo. Cocina para mí y me ha enseñado a hacerlo. Me ha mostrado cómo te puedes sentir mejor si te alimentas de manera más sana y haces ejercicio, incluso a nivel mental", asegura orgullosa de su chico en conversación con el portal ET Online.

La propia Meghan es la primera que se sorprende al reconocer que la actividad física jugó un papel crucial en su recuperación tras pasar dos veces por quirófano en espacio de dos años debido a una hemorragia en una cuerda vocal que le obligó a permanecer en el más absoluto silencio tres meses.

"Después de someterme a mi segunda operación de las cuerdas vocales, estaba en un momento muy malo. Él me preguntó si quería seguir entrenando, y le dije que no tenía ganas, pero que lo haría. Y ahora me encanta, estoy obsesionada. Y nunca me he sentido mejor", insiste Meghan.

Además de ayudarle a sentirse más sexy y segura de sí misma, su chico también la apoya en todos sus proyectos profesionales y fue el primer en animarla a aceptar el papel de juez en el concurso 'The Four: Battle for Stardom', con el que se estrenará en este tipo de formato que tan lucrativo ha resultado para otras celebridades.

"Estoy encantada porque es algo muy emocionante y que no se ha visto antes", asegura sobre su nueva aventura.

Por: Bang Showbiz