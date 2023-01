El acné de Camila Cabello le amargó su primer encuentro con One Direction

La componente de Fifth Harmony Camila Cabello no pudo disfrutar todo lo que le habría gustado de su primer encuentro con los chicos de One Direction porque en aquel momento padecía un grave caso de acné que hizo que le diera vergüenza acercarse demasiado a ellos.

"Recuerdo que la primera vez que fui a los Teen Choice Awards conocí a One Direction y me daba miedo acercarme demasiado a ellos. Le di demasiadas vueltas porque pensaba que se iban a fijar en mi acné, y no me había dado cuenta de lo mucho que el acné puede llegar a influir en la autoestima de un joven. Yo llegué a un punto en el que ni siquiera era capaz de mantener una conversación con alguien", explicó la intérprete a People.

Sus problemas de piel llegaron a influir incluso en la personalidad de Camila, que no se sentía capaz de mirarse al espejo por las mañanas sin romper a llorar.

"Creo que todos tenemos nuestras propias experiencias con el acné, pero en mi caso nunca había tenido granos hasta que salimos de gira por primera vez, fue entonces cuando me apareció todo de repente. Tenía granos por toda la cara. Recuerdo que cuando me despertaba tenía miedo de mirar en el espejo porque entonces me ponía a llorar. No quería ni subir al escenario", confesó Camila.