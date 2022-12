Eiza González sufrió un problema alimenticio 'grave' en su adolescencia

Los cambios de peso de la joven Eiza González han dado pie a todo tipo de rumores respecto a su salud y por eso ella ha querido dar un paso adelante para explicar que, si bien en su adolescencia sufrió un problema alimenticio "grave" motivado por la depresión que padeció tras la muerte de su padre, ahora está completamente recuperada.

"El proceso de mis 15 a casi los 20 años fue muy difícil para mí, ya que tuve un problema grave de comer compulsivamente. Tardé mucho en descifrar que me pasaba por una depresión grande por la muerte de mi papá. Y me costó mucho trabajo, pero cambié mis hábitos de alimentación, [comencé] a comer sano y a tener más cuidado conmigo en todas las áreas. Fueron cinco años para salir de la depresión por mi pérdida", confiesa la intérprete mexicana en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Eiza, que actualmente protagoniza la serie estadounidense 'Abierto hasta el amanecer', ha tomado la decisión de sincerarse sobre un tema tan delicado para poder responder a todos aquellos que la critican a través de las redes sociales por sus supuestos pasos por quirófano.

"Quería compartir esto porque hay mucha gente a la que se le hace muy fácil hacerme bullying en esta etapa de mi vida, de la cual yo, por el contrario, me siento muy orgullosa ya que fue cuando encontré la paz y mi centro emocional. Hoy me siento más feliz que nunca. Ni muy flaca ni descuidada. Después de 10 años, este proceso ha sido mi mayor motor, porque me demostré que lo que me propongo lo puedo lograr", añadió.

Por: Bang Showbiz