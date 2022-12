Eiza González se deshace en piropos hacia Demi Lovato

Aunque su imagen sobre la alfombra roja suele inclinarse por estilismos más roqueros, la cantante Demi Lovato sorprendió a propios y extraños este domingo durante la gala de los Teen Choice Awards con una apariencia mucho más elegante y madura, un giro en su armario que no ha pasado desapercibido para su amiga Eiza González.

Siendo ella misma todo un icono de moda, la actriz mexicana no ha dudado ni un momento en utilizar las redes sociales para cubrir de piropos a la artista, desmontando de paso la supuesta rivalidad que existe entre todas las jóvenes estrellas femeninas de Hollywood.

"Estabas verdaderamente preciosa y, dios mío, ¡tienes muchísimo talento! Sigue sonriendo, Demi", declaró Eiza en su perfil de Twitter, donde ya ha agradecido en numerosas ocasiones el apoyo y cariño que ha recibido por parte de la cantante desde que desembarcara en la meca del cine.

Pese a que ha sabido rodearse de un estrecho círculo de amigos, entre los que se encuentra su compañero de la exitosa serie 'Abierto hasta el amanecer', Will Valderrama -pareja de Demi Lovato-, lo cierto es que Eiza no parece haber tenido tanta suerte en el terreno sentimental como en el profesional. De hecho, sus primeros días en la ciudad californiana le permitieron comprobar de primera mano qué se siente al convertirse en el centro de la atención mediática tras protagonizar un breve idilio con el actor Liam Hemsworth, exnovio de la polémica Miley Cyrus, un romance que derivó en un desengaño amoroso que aún no habría superado.

"El amor siempre amaría hasta la muerte", aseguraba recientemente la joven de 24 años en respuesta a un famoso poema que también quiso incorporar a su perfil de Twitter: "¿Qué pasa cuando se abrazan el Amor y la Muerte? ¿Se muere el Amor o se enamora la Muerte? Tal vez la Muerte moriría enamorada y el Amor amaría hasta la Muerte".