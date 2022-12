Eiza González no tiene prisa por encontrar de nuevo el amor

Aunque su rostro comienza a perfilarse cada día con más fuerza como una de las nuevas promesas latinas en la meca del cine, Eiza González no siente ninguna preocupación ante la idea de recorrer sin acompañante las múltiples alfombras rojas en las que se ha convertido en una habitual.

De hecho, la actriz se siente muy orgullosa de poder proclamar a los cuatros vientos lo feliz que es siendo soltera, un estado sentimental que le permite además volcar toda su atención en la prometedora carrera que acaba de iniciar en Los Ángeles.

"Estoy completamente soltera y feliz, disfrutando de un momento para mí. He vivido mucho tiempo en pareja y ya empezaba a necesitar un poco de tiempo para mí misma. Me la estoy pasando increíble y creo que es el momento para enfocarme al cien por cien en mi carrera sin tener distracciones. Soy muy joven y no hay ninguna prisa para el amor", confesó Eiza, de 24 años, durante la presentación de su última película 'Casi treinta'.

Lo cierto es que la intérprete no parece tener estos días el tiempo suficiente en su agenda para cultivar una nueva relación sentimental, entre la promoción de su último proyecto cinematográfico y el rodaje de la segunda temporada de la serie 'Abierto hasta el amanecer'.

Sin embargo, desde que desembarcara en Los Ángeles Eiza ha ido rodeándose de un selecto grupo de amigos entre los que destaca Demi Lovato, una de sus más leales acompañantes desde que el actor Wilmer Valderrama -pareja de la cantante y compañero de trabajo de la actriz en la exitosa ficción televisiva- las presentara en la primera de sus muchas salidas nocturnas.

"Eiza es una chica muy dulce y la adoro. Nos conocimos durante los primeros días de grabación de 'Abierto hasta el amanecer' y a día de hoy nos encanta salir juntas por ahí. Nos hemos convertido en grandes amigas", aseguraba recientemente Demi durante la presentación mexicana de su gira 'Neon Lights Tour'.