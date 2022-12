Edward Norton llama a su hijo Atlas (y nos enteramos dos años después)

A pesar de que fue en marzo de 2013 cuando Edward Norton (45) y su mujer Shauna Robertson (40) dieron la bienvenida al mundo a su hijo, no había trascendido el nombre que había recibido el pequeño. Ahora, casi dos años después, una fuente ha declarado a la revista Us Weekly que el niño lleva por nombre Atlas.

Edward es conocido por no revelar demasiados detalles de su vida privada y ni siquiera confirmó el nacimiento de su hijo en su momento.

Las primeras noticias del alumbramiento de Atlas salieron a la luz un mes después de su nacimiento e incluso la boda de la pareja, celebrada en 2012, no se conoció hasta abril de 2013, cuando se reveló que se habían casado en secreto.

No es la primera vez que Edward da muestras de querer alejarse del concepto de 'celebridad' que se le presupone a todas las estrellas de cine. De hecho, en una entrevista que concedió en 1997 aseguró que era usuario del transporte público y que no tenía intención de dejar de usarlo pese a su fama: "Si alguna vez tengo que dejar de coger el metro me va a dar un ataque al corazón".

Edward y Shauna mantuvieron una relación sentimental de seis años antes de que él le pidiera matrimonio en 2011.