Eddie Redmayne se considera el 'tipo menos encantador' del planeta

Aunque el oscarizado Eddie Redmayne se ha consolidado como uno de los actores más demandados de la industria cinematográfica y, además, se prepara para debutar en el universo mágico de 'Harry Potter' con el inminente estreno de la película 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', lo cierto es que el intérprete británico no cree que semejante currículum le vaya a servir de mucho a la hora de convencer en un futuro a su pequeña Iris (cuatro meses), fruto de su matrimonio con la guapa Hannah Bagshawe, de que cuenta con un padre "guay" del que presumir ante sus amigos.

Publicidad

Tanto es así, que durante su reciente aparición en el programa de la televisión estadounidense 'Late Night with Stephen Colbert', el simpático artista no dudó en pronosticar que su pequeña acabará mostrando una admiración mucho mayor hacia su madre que hacia él, teniendo en cuenta que su esposa, a pesar de no tener la oportunidad de protagonizar películas de corte épico, ya ha puesto de manifiesto que es una persona extraordinaria a todos los niveles.

"Bueno, la verdad es que mi mujer ya ha demostrado que tiene poderes mágicos al ser capaz de aguantarme. Estoy de broma, pero sí que es verdad es que es una mujer increíble. Yo he pasado buena parte de mi vida tratando de ser 'guay' y he terminado siendo el tipo menos encantador del planeta. Así que estoy seguro de que, al menos en ese aspecto, ella se ganará el favor de mi hija", respondió el británico cuando el famoso presentador le cuestionó si Hannah tendría alguna posibilidad de eclipsarle en casa ahora que ya se ha convertido en todo un ídolo para los fans de 'Harry Potter'.

Además de exhibir unos niveles de modestia francamente extraordinarios para una estrella de su categoría, Eddie Redmayne también ha dejado patente que, para poder prepararse a conciencia su papel de Newt Comander, ha tenido que sumergirse de lleno en el ficticio contexto histórico que envuelve al mundo mágico creado por J. K. Rowling y, además, explorar los diferentes contenidos adicionales que ofrece la página web 'Pottermore' de la famosa escritora.

Publicidad

"Hace poco me enteré de que podía tener mi propio 'Patronus' [hechizo contra los temidos Dementores que genera una figura animal que simbolizaría al mago que lo convoca] en el sitio web de J.K Rowling, 'Pottermore', porque hay una herramienta que, después de responder a un cuestionario, identifica la clase de 'Patronus' que te representa. El caso es que el mío sería algo así como un perro sabueso, que quizá no es el ser más amenazante o peligroso, pero me encantó porque es un animal gracioso y adorable", reveló en la misma conversación, antes de puntualizar que -debido al tipo de programación de la aplicación- resulta casi imposible repetir animal.

Publicidad

"Me dijeron que lo volviera a hacer para ver si podía conseguir un 'Patronus' un poco más impactante, pero debido a los algoritmos de la web, es casi físicamente imposible que salga el mismo. Sin embargo, a mí el sabueso me tocó dos veces".

Por: Bang Showbiz