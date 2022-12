Eddie Redmayne: 'El éxito es de lo que están hechos los sueños'

La forma más directa, sana y efectiva que Eddie Redmayne ha tenido de evitar quedar enganchado en una nube de gloria tras ser galardonado en los Globos de Oro y en los Premios del Sindicato de Actores por su interpretación del profesor Stephen Hawking en 'La teoría del todo' ha sido volver a pisar suelo firme retomando su trabajo.

"He estado trabajando esta semana en los ensayos para una nueva película. No he trabajado desde 'La teoría del todo' por lo que está bien volver y recordarme a mí mismo que esto es lo que hago. [El éxito] ha sido una cosa muy emocionante. Es de alguna manera de lo que están hechos los sueños; pero cuando vuelves al frío salón de ensayo en las afueras de Londres vuelves también a lo arenoso de la industria cinematográfica. Es realmente un choque con lo que es la realidad, pero uno maravilloso", contó el actor a E! News.

La realidad para Eddie no solo pasa por volver al trabajo sino que también supone recuperar el día a día más doméstico, donde su mujer, Hannah Bagshawe, se asegura de que participe en las cosas de casa.

"Ayer, cuando estaba ensayando, mi mujer me llamó para decir que el lavaplatos se había estropeado. Por lo que mientras intentaba centrarme en mi trabajo, trataba con las tuberías atascadas", bromeó.