Ed Sheeran y Ruby Rose serán los anfitriones de los MTV Music Awards

El cantante Ed Sheeran y la actriz de la serie 'Orange Is The New Black' Ruby Rose unirán fuerzas el próximo 25 de octubre para presentar juntos los MTV Music Awards europeos que se celebrarán en el Mediolanum Forum de Milán (Italia), ejerciendo de maestros de ceremonia de una velada que ha sido descrita como "una noche épica llena de música y caos".

"Estoy muy feliz de poder anunciar que presentaré los MTV Music Awards el 25 de octubre. ¡No puedo esperar a que llegue el día!", escribió Ed en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Ruby anunció su participación en la gala musical publicando una fotografía del póster oficial de los MTV en el que aparecen Ed y ella, junto al mensaje: "Pues... sí que va a suceder. ¡Vamos a por los MTV Music Awards europeos!".

Los ganadores de la noche son elegidos mediante los votos del propio público y las votaciones permanecerán abiertas en la página web de MTV hasta la medianoche del día antes de la gala.

Ed opta a dos galardones, Mejor Cantante Masculino y Mejor Actuación En Directo. Otros de los artistas que también están nominados por partida doble son Ellie Goulding, Katy Perry, Jess Glynne, James Bay, Kanye West, Pharrell, One Direction, Major Lazer y Mark Ronson por su famoso dueto junto a Bruno Mars, 'Uptown Funk'.

Pero sin duda la gran favorita de la velada será Taylor Swift gracias a su nominación en nueve categorías: Mejor Canción, Mejor Videoclip, Mejor Colaboración por su trabajo con Kendrick Lamar en 'Bad Blood', Mejor Cantante Femenina, Mejor Artista Pop y Mejor Actuación en Directo.

Publicidad

En la categoría de Mejor Cantante Femenina Taylor competirá con Ellie Goulding, Miley Cyrus, Nicki Minaj y Rihanna, mientras que para llevarse a casa el premio a Mejor Canción tendrá que derrotar a Ellie Goulding por 'Love Me Like You Do', Major Lazer y DJ Snake por 'Lean On', Wiz Khalifa y Charlie Puth por 'See You Again' y a Ronson y Mars por 'Uptown Funk'.

Por: Bang Showbiz