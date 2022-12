Ed Sheeran temió no poder entrar en Estados Unidos por los vídeos porno que le envía Elton John

Es conocido el humor que Ed Sheeran le pone a todo lo que dice o hace, y ha sido ese mismo toque cómico el que le ha llevado a decir que teme que no le dejen entrar en Estados Unidos por todo el material pornográfico que su amigo Elton John le envía por internet. El pelirrojo encuentra gracioso los vídeos x del veterano cantante pero reconoce que en una ocasión sufrió al tener que pasar el control de aduanas en Nueva York con un correo repleto de mensajes eróticos .

"El peor correo que me ha enviado fue... un día que llegué a la aduana en Nueva York y tenía 17 nuevos correos de él y claro, me dije: 'Esto tiene que ser algo importante'. Todos eran vídeos adjuntos y descargué el primero, y sí, era muy raro. Muy, muy raro. Estaba en la aduana y si ya de por sí, sin ese tipo de vídeos, ya es muy difícil entrar en Estados Unidos... me tuve que poner como loco a borrarlos todos", contaba el artista en el backstage del 60 aniversario de los premios Ivor Novello, celebrados en Londres, donde fue nombrado Compositor del Año.

No sabemos si pecando de imprudente o no, Ed reveló que Elton saca la mayoría de esos vídeos de un influyente amigo.

"Ocurre mucho. Pero no es Elton quien los envía. Es un importante director de periódico. Él solo me los reenvía a mí", explicó.