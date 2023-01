Ed Sheeran gastó 3.000 dólares comprando los juguetes que no pudo tener de niño

El cantante Ed Sheeran se concedió el capricho de gastarse 3.000 dólares para comprar todos los juguetes que solía desear durante su infancia y que nunca pudo tener.

"Como todo niño con buenos padres sabe, cuando creces no te permiten tener ciertas cosas. Así que fui a un Toys R Us en el que me gasté casi 3.000 dólares [2.700 euros] en todo lo que quería cuando era pequeño. Estaba en plan: 'Nunca me dejaron tener ese barco pirata así que me lo llevo, no me dejaron tener una pistola Nerf así que me la llevo, tampoco me permitieron tener un patinete así que me lo llevo'. Compré unos patines, un yo-yo, esos zapatos con ruedas que están de moda... No he usado ni la mitad de ello, pero lo importante es que ahora puedo permitírmelo. Lo compré todo", cuenta al periódico The Sun.

Pero el gasto no acabó ahí, ya que posteriormente Ed compró por internet algunos de los muñecos de plástico con los que jugaba de pequeño.

"Todas las cosas que compré en la tienda están en mi casa. Pero luego fui a eBay y me pasé el día buscando los muñecos que tenía cuando era pequeño y también los compré todos".

Aunque ahora todos esos juguetes están acumulando polvo en un armario de su casa, Ed está convencido de que no fue un dinero despilfarrado porque los está guardando para sus hijos.

"Hay un armario en mi casa con todo lo que tengo de mi infancia. Sé que mis hijos jugarán y se divertirán con ello", añade el cantante.