Ed Sheeran está listo para ser padre y ya lo tiene todo planificado

Aunque acabe de publicar nuevo disco, '÷', tras permanecer prácticamente desaparecido de la vida pública durante un año, el cantante Ed Sheeran ya está pensando en el futuro, y de forma más concreta, en formar su propia familia lo antes posible.

Ante la pregunta de si tenía ganas de estrenarse en la paternidad durante una entrevista a Beats 1/Apple Music, el músico no se lo pensó ni un instante antes de responder: "Un montón, sí. Me gustaría convertirme en padre en... no sé, el año pasado ya habría estado bien. Estoy listo y me muero de ganas de hacerlo todo: giras en el autobús con bebés, niños regorditos que se muevan por todas partes".

Los planes del intérprete para el largo plazo llegan hasta el punto de haber decidido ya que seguirá el ejemplo del gran Bruce Springsteen: aparcar temporalmente su carrera para centrarse en sus hijos.

"Cuando cumplan los cuatro o cinco años y empiecen la escuela primaria, lo dejaré todo. Me parece que Bruce Springsteen se tomó un largo descanso cuando sus hijos comenzaron el colegio, y creo que yo haré lo mismo. Me gustaría montar un pequeño estudio en el campo e invitar a nuevos artistas para que graben sus temas allí".

De las palabras de Ed Sheeran se desprende que su relación sentimental con Cherry Seaborn está más que afianzada tras dos años juntos.

"Esta ha sido la primera vez que he tenido tiempo de verdad para enamorarme en condiciones. Siempre me involucraba en mis relaciones de una forma muy apasionada: soy pelirrojo y en parte irlandés. Pero siempre acababa yéndome de gira durante 18 meses y todo se iba lejos. Y no sabía qué había pasado. Era porque no tenía tiempo para dedicárselo a nadie", reconoció.

Por: Bang Showbiz