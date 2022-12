Ed Sheeran busca una novia 'normal'

El cantante Ed Sheeran puso punto final a su relación con Athina Andrelos -asistente del chef Jamie Oliver- el pasado mes de febrero, pero lejos de haber cerrado las puertas al amor, Ed está dispuesto a abrirlas de par en par. Eso sí, quiere una chica "normal" que disfrute haciendo cosas cotidianas.

"Ed no quiere una novia famosa. Solo quiere alguien humilde y normal con la que compartir su vida", contó una fuente al Mirror.

Para encontrar a la persona ideal, Ed cuenta con la inestimable ayuda de los que mejor le conocen.

"Sus amigos están ayudándole a buscar, no quieren que esté con alguien a la que solo le interese la fama".

Los más cercanos al simpático pelirrojo no estaban muy contentos con la relación de Ed con Athina, por lo que su ruptura fue bien recibida.

"A los amigos de Ed no les gustaba mucho Athina y no les importó nada que rompieran tras los premios BRIT. No tiene pinta de que vayan a volver juntos. Sus amigos quieren que conozca a otras personas y tienen puesta su vista en alguna chica de la que ya le han hablado, pero él es muy exigente, por razones obvias", explicó la fuente.