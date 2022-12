'Ecuador tiene talento', en problemas por tratar de 'evangelizar' a concursante atea

El jurado del programa 'Ecuador tiene talento' de la cadena Ecuavisa se ha convertido en el centro de duras críticas después de que tres de sus componentes, María Fernanda Ríos, Paola Farías y Wendy Vera, echaran una reprimenda a una concursante de 16 años después de que esta les confesara que no creía en Dios.

Todo comenzó cuando la actriz María Fernanda le preguntó directamente si era creyente y la respuesta de la joven concursante, llamada Carolina Peña, no fue la que ella esperaba.

"Sin Dios no llegamos a ningún lado. Tú crees que siendo autodidáctica (sic) vas a llegar a la cima, pero no lo vas a hacer ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se ven, entonces ahí entra el amor a Dios. Dios te puede ayudar, te ayuda a ser mejor", le respondió la jurado cuando Carolina le explicó que no tenía razones para creer en Dios.

La sinceridad de la joven tampoco le sentó nada bien a Wendy Vera, que se apresuró a recomendarle en tono cortante: "Pues deberías empezar a creer, mamita, para ver si te hace el milagrito".

La tensión fue en aumento cuando Carolina se mantuvo firme en sus convicciones mientras las tres mujeres del jurado la acosaban a preguntas.

"¿Y de dónde crees que venimos? ¿Y qué éramos antes de nacer? A ver, pues, ¡explícame!", le preguntó Paola Farías, mientras que Wendy optó por soltarle un sermón: "Aún tienes 16 añitos y creo que has tenido muchas cosas bonitas en tu vida. Pero llega un momento en el que sufres tanto, que lo único que te lleva a continuar adelante es el amor impresionante a Dios y eso lo adquieres en situaciones difíciles".

Mientras tanto, desde uno de los laterales del escenario el padre de la joven contemplaba la discusión acompañado del presentador del espacio televisivo, Jonathan Estrada, a quien confesó que esperaba que la experiencia le sirviera de lección a su hija.

"Todo esto son lecciones... Ojalá le lleguen. Por supuesto que le va a ser útil. Yo creo mucho en Dios", explicó entre susurros el hombre.

El único que se puso de parte de Carolina fue Fernando Villarroel, que la defendió frente al resto del jurado insistiendo en que la fe no está relacionada con el talento.

"Carolina, no te voy a dar una charla de catecismo como mis compañeras porque, con el respeto de ellas, la religión es una cosa y el talento artístico es otro", declaró Fernando.

Finalmente Carolina pasó a la siguiente ronda del programa con tres votos. La única que se resistió a darle el visto bueno fue María Fernanda, quien justificó su decisión alegando que la joven no tenía el talento necesario.

"Yo respeto si crees o no, es respetable. Pero yo apreté la X porque siento que en este programa, a estas alturas, necesitamos excelencia. Tienes una voz bonita, pero no creo que con ella, que por cierto desafinaste, llegues a ganar el programa".

El comportamiento de las tres mujeres del jurado ha provocado que la Asociación Ateísta de Ecuador envíe una carta dirigida a la gerencia general del canal de televisión en la que solicita una "copia íntegra del programa", alegando que se sienten "afectados" por las opiniones vertidas en el espacio televisivo.

Por: Bang Showbiz