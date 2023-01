Dua Lipa se propone ganar un Grammy en un futuro no muy lejano

La cantante Dua Lipa podría presumir abiertamente a sus 22 años de haber alcanzado la cima de la música pop internacional con sencillos tan exitosos como 'New Rules' o 'Be the One', pero lo cierto es que, en lugar de regodearse en los triunfos cosechados en 2017, la joven británica prefiere ahora centrar su mirada en el futuro y marcarse objetivos aún más ambiciosos de cara a los próximos dos años, entre los que destacan ganar el que sería su primer Grammy y "llenar pabellones" con sus próximos conciertos.

"Me encantaría ganar un Grammy algún día y ser capaz de llevar a cabo una gira mundial con la que llenar pabellones. En definitiva, me gustaría ver que mi carrera evoluciona hasta esos niveles porque mis ambiciones siempre han sido muy altas. Tener la oportunidad de presentarme y actuar en el Madison Square Garden, por ejemplo, sería alucinante. Siempre pienso en ir un paso más allá con mi música", ha declarado al diario The Sun.

A la espera de recibir alguna que otra candidatura de cara a la ceremonia de premios más importante de la industria musical, para la que tendrá que esperar al menos hasta la edición del año que viene, la artista tendrá que conformarse con la posibilidad de hacerse con otro reconocimiento bastante prestigioso también, uno que terminaría de consagrarla como una de las estrellas al alza de la escena pop del Reino Unido.

Y es que Dua Lipa acudirá a la próxima gala de los premios Brit, que tendrá lugar el 21 de febrero, con una importante nominación bajo el brazo -es la favorita para convertirse en la mejor artista británica del año- y además actuará en el mismo escenario donde lo harán pesos pesados de la industria como Ed Sheeran, Stormzy y Sam Smith. Se desconoce de momento si la guapa intérprete se presentará en el O2 Arena de Londres acompañada por su flamante novio, el músico de la banda Leny Paul Klein.

