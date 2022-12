"Donald Trump es un ignorante de nuestra historia": Carlos Vives

A la hora de dar su opinión acerca de los comentarios de Donald Trump sobre los inmigrantes latinos, el cantante Carlos Vives ha conseguido guardar la compostura mejor que muchos de sus compañeros de profesión -Paulina Rubio optó directamente por llamarle "pendejo"-, aunque no por ello ha sido menos contundente. Desde su punto de vista, el empresario estadounidense tiene un problema evidente: le sobra el dinero, pero le falta cultura.

"Históricamente siempre han sido muy ignorantes con respecto a nosotros y Donald Trump no escapa a eso. Se ve que tiene mucho dinero pero poca cultura y desconocimiento de la historia. Por supuesto que me parece un discurso muy atractivo para la gente que comparta su forma de pensar. Es triste que personas tan poderosas tengan ese grado de incultura", se lamenta el intérprete en una entrevista al periódico El Universal.

Publicidad

Aunque Carlos es consciente del problema que plantea el tráfico de drogas tanto para México como para su propio país, Colombia, considera injusto que se les juzgue únicamente por eso.

"No hay que darle el apellido de nuestros países al narcotráfico o a las cosas más feas. No creo que México sea un país de narcotraficantes solo porque sufre el flagelo de ese problema, como también lo ha sufrido Colombia, y no se me hace justo con tanta gente buena, que es la mayoría", matiza.

En su caso, Carlos intenta aportar su granito de arena promulgando con su música un mensaje de paz.

"Uno como artista trata de dar un mensaje de conciliación, de paz, de reconocernos y saber que estamos hermanados y tenemos orígenes similares".

Publicidad

Bang Showbiz.