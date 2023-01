¡Divinos! Hijos de Shakira se robaron el show en su concierto sorpresa en Barcelona

Tras un triunfal periplo por Estados Unidos, Shakira decidió que ya había llegado la hora de presentar oficialmente su nuevo disco, 'El Dorado', en Barcelona, la ciudad donde ha echado raíces desde que comenzara su relación sentimental con Gerard Piqué en 2010. Desgraciadamente, el futbolista no pudo estar presente en el concierto que la colombiana ofreció este mismo jueves en el Convent del Ángels ante un reducido grupo de invitados que fueron avisados del evento apenas un día antes para mantener en todo momento el secretismo y generar así una gran expectación

A pesar de la ausencia de su pareja, la cantante estuvo muy bien acompañada en todo momento por sus dos retoños, Milan (4) y Sasha (2), quienes asistieron en primera fila al recital que ofreció su famosa madre bajo la atenta supervisión en todo momento de sus abuelos paternos. Los dos pequeños fueron los únicos que consiguieron robarle algo de protagonismo a la artista bailando y coreando sus temas, una entrega que Shakira agradeció dedicando la primera canción de la velada, 'Nada', a su primogénito a sabiendas de que es la favorita del niño. Ese sencillo es además especial para ambos porque la profesora de música del colegio al que asiste Milan fue la encargada de tocar el piano en el estudio cuando se grabó, al igual que hizo anoche sobre el escenario.

"No conozco pianistas en Barcelona", explicó. "Me acordé entonces que cada mañana cuando llevo a los niños al cole nos quedamos hipnotizados escuchando a una de las mejores intérpretes femeninas, Laura, la profesora de música de Milan. Ese domingo le pedí que viniera a mi casa y ella, que jamás había estado en un estudio de grabación porque pertenece al mundo del teatro, nos dio todo lo que tenía. Laura está aquí con nosotros y Milan, como sé que te gusta, esta canción es para ti", explicó la intérprete de 'Me enamoré' acerca de tan especial colaboración.

El entusiasmo que Milan y Sasha demostraron al inicio de la noche no duró, sin embargo, más allá de su hora habitual de irse a la cama, como su propia madre anunció entre canción y canción cuando se dio cuenta de que sus pequeños empezaban a dar muestras de cansancio: "Se me están durmiendo y quiero cantar antes de que se me duerman", bromeó Shakira.

