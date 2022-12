"¿Disculparme por quedar embarazada?": Kate Winslet

La popular actriz Kate Winslet no ha podido evitar responder con furia a todos aquellos que la han calificado de "irresponsable" por formar una familia compuesta de tres hijos que provienen de tres padres diferentes, ya que le resulta profundamente injusto que la gente juzgue el estilo de vida de los demás sin conocer las circunstancias.

"Nadie tiene derecho a hablar de la vida de las personas y menos aún a criticar las elecciones que hacen o dejan de hacer. Es muy fácil ser crítico y erigirse como referente moral cuando no se conoce absolutamente nada de la esfera privada de los demás. La gente no tiene ni idea de cómo soy ni del tipo de vida que llevo, por lo que me desconcierta que se me juzgue en esos términos. De verdad, es muy desagradable estar sujeto a este tipo de trato. Voy a tener que pedir perdón a la prensa nacional por haberme enamorado y haberme quedado embarazada, lo siento mucho si creen que es irresponsable", se desahogó la artista en la edición británica de la revista GLAMOUR.

La oscarizada intérprete, que tiene una niña llamada Mia (13 años) con su exmarido Jim Threapleton, un niño llamado Joe (10) junto a Sam Mendes, y al recién nacido Bear, que llegó al mundo en diciembre fruto de su matrimonio con Ned Rocknroll, también se anima a explicar por qué decidió que su bebé recibiera su apellido en vez del de su marido.

"No hemos tenido realmente una conversación sobre eso, siempre supe que iba a tener mi apellido. Por supuesto, no vamos a ponerle Rocknroll. La gente puede decir todo lo que quiera sobre mi decisión, pero yo ya soy una mujer adulta. Además, mis otros hijos tienen mi apellido, por lo que sería raro que este no lo tuviera", explicó al mismo medio.

A Kate Winslet tampoco le preocupan los comentarios que han ido circulando sobre su apariencia física, lo que explica que no tenga ninguna prisa a la hora de deshacerse de los kilos de más que ganó durante su último embarazo.

"Después de tener un bebé, lo que no voy a hacer precisamente es ponerme a pensar en mi trasero", aseveró la estrella de cine, antes de insistir en que su máxima prioridad es la de ofrecer una gran educación a todos sus vástagos.

"Quiero para ellos una infancia como la mía, en la que se suban a los árboles y se raspen las rodillas", concluyó.

