Diego Luna y Rita Ora unen su talento en un cortometraje de fútbol

Aunque en un principio pueda parecer que forman una extraña pareja artística, el mexicano Diego Luna y la cantante Rita Ora han demostrado que el talento -al igual que el fútbol- no entiende de fronteras al unir su maestría cinematográfica y musical para crear un cortometraje en homenaje al deporte rey, inspirado en una de las canciones de la artista, 'I Will Never Let You Down'.

En el caso del chico de oro del cine azteca, no es la primera vez que se adentra en el universo del fútbol para contar una historia, ya que fue capaz de encarnar a la perfección a un portero de origen humilde luchando por triunfar en la película 'Rudo y Cursi'. Sin embargo, en esta ocasión ha preferido colocarse detrás de las cámaras para retratar las ganas de un grupo de ancianos por seguir practicando el deporte que tanto aman pese a su avanzada edad, una nueva experiencia en la dirección con la que Diego no podría haber quedado más satisfecho y que no ha dudado en compartir con todos sus admiradores.

"¡A ver qué les parece este corto de fútbol que hicimos!", publicó el actor en su cuenta de Twitter.

El cortometraje forma parte del álbum visual 'Beats of the Beautiful Game' que la compañía Pepsi ha publicado para homenajear al "deporte más popular del mundo" en plena fiebre del Mundial de Brasil, así que la polifacética Rita -dueña de un equipo de fútbol en su tierra natal, Kosovo- no ha querido perderse la oportunidad de colaborar en el proyecto con un remix de uno de sus temas más populares.

"El éxito de 'I Will Never Let You Down' ha sido sobrecogedor, y estoy muy emocionada por poder seguir trabajando con DJs maravillosos para remezclar el tema original y desarrollar nueva música. Me encanta que el ritmo de esta nueva grabación suene un poco como un estadio de fútbol durante un gran partido: una mezcla de sonidos únicos que se juntan para celebrar algo", aseguró la cantante tras la presentación del cortometraje.