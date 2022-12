Diego Boneta pone en riesgo el cariño de sus fans con su nueva barba

Con tal de continuar desarrollando su carrera interpretativa a nivel internacional, el actor Diego Boneta no tiene miedo a dar un giro radical a su imagen para encarnar aquellos personajes que le resulten lo suficientemente interesantes, una decisión que sin embargo podría poner en peligro la lealtad de su amplia base de admiradoras, quienes no terminarían de ver con buenos ojos la barba desaliñada que luce últimamente su ídolo.

Así que en un intento por calmar los ánimos, el intérprete mexicano ha querido explicar en las redes sociales las razones detrás de su recién estrenado vello facial, asegurando que responde a las exigencias del guion de su último trabajo, la serie 'The Dove Keepers', un drama de época que le obligará a mantenerse alejado de las maquinillas de afeitar durante una buena temporada.

"Aquí tenéis una fotografía [recién afeitado] para toda aquella gente a la que no le gusta mi barba. No puedo afeitarme por culpa de mi papel en 'The Dove Keepers', donde interpreto a Amram, un soldado judío del año 67 después de Cristo", escribió en su cuenta de Twitter.

Pese al disgusto de sus seguidoras, a Diego le queda al menos el consuelo de saber que su nueva imagen no será la responsable de espantar a cualquier posible candidata a ocupar su corazón ya que en la actualidad encontrar pareja es la menor de sus preocupaciones, teniendo en cuenta que su apretada agenda profesional le impediría dedicar toda su atención a cualquier relación sentimental.

"El tema de amores está parado porque ahora con el trabajo es complicado. Estoy viajando muchísimo y no me gustan las relaciones a distancia. No me parece que tenga sentido tener novia si no voy a verla nunca. Sé que todo llega con el tiempo, y estaré listo y esperando cuando llegue el momento", aseguraba recientemente el actor al periódico puertorriqueño El Nuevo Día.