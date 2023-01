Diego Boneta enfureció a los productores de 'Scream Queens' al cortarse la mano cocinando

Después de conseguir una oportunidad laboral única al hacerse con un papel en la serie televisiva 'Scream Queens' -creada por el legendario director y guionista Ryan Murphy-, Diego Boneta vivió una experiencia "horrible" cuando se hizo un grave corte en la mano por culpa de su imprudencia en la cocina, consiguiendo que los productores de la ficción televisiva se enfadaran seriamente con él.

"Fue horrible, horrible. Estaba cocinando y googleando recetas, con el delantal puesto y todo. La comida ya estaba lista, pero tuve la brillante idea de añadir un poco de aguacate a la ensalada. Y había una tabla para cortar justo al lado, pero me dije: '¿Quién necesita una tabla para cortar? Así es como lo hacen en la industria alimentaria'. Cogí el aguacate y me puse a cortarlo: una vez, pero no se cortaba, dos veces, y a la tercera... ¡zas! Me tuvieron que dar 15 puntos en la palma de la mano. Fue muy malo, en producción no estaban nada contentos conmigo. Yo les decía: '¡No pasa nada, estoy bien!'. Pero ellos se pusieron en plan: '¿Qué te ha pasado en la mano?'. Luego puse una foto [de la herida] en Instagram y se volvieron locos", explicó Diego a Young Hollywood.

A Diego le queda al menos el consuelo de no haber sido el único miembro del reparto que sufrió un desafortunado incidente durante el rodaje de la serie.

"Luego, Skyler Samuels, la chica que me gusta en la serie, se cortó el pulgar un mes después mientras cocinaba, cortando pollo".