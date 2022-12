Diego Boneta cede a su hermano pequeño el título de galán

El actor Diego Boneta trata de llevar con naturalidad el título de galán que se ha ganado gracias a su atractivo físico y su encanto natural, pero últimamente parece haber decidido que es hora de pasar el testigo a las nuevas generaciones, y más en concreto a su hermano pequeño, que ha comenzado a ganar gran protagonismo en las redes sociales del mexicano para deleite de sus admiradoras.

De hecho, el joven Santiago se ha convertido en el acompañante oficial de su hermano mayor durante sus viajes profesionales. La semana pasada los dos se desplazaron hasta Miami para acudir a la gala de los premios Billboard Latinos, tras la cual decidieron tomarse unos días de descanso en la playa.

"¿Quién quiere unirse a nosotros? El mejor de los domingos con mi hermano pequeño", publicó el intérprete junto a una imagen de ambos luciendo bronceado.

Las reacciones de todas sus admiradoras no se hicieron esperar, señalando el gran parecido que comparte Santiago con su hermano mayor, de quien parece haber heredado su desenfadado atractivo y el desparpajo para posar delante de las cámaras.

"Qué vistas más increíbles, y no me estoy refiriendo ni al mar, ni al cielo", escribió una de sus admiradoras venezolanas, mientras otra señalaba de una manera muy coloquial que Santiago no está lejos de alcanzar a Diego en atractivo físico: "Eso son dos tíos muy macizos".