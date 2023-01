Despampanante: Beyoncé cautiva como una diosa hindú en nuevo video de Coldplay

Foto tomada de Instagram @coldplay

Coldplay estrenó el video de ‘Hymn for the weekend’ el segundo de su álbum ‘A Head Full Of Dreams’, el cual fue grabado en Bombay, India, y cuenta con la participación de la cantante Beyoncé y la actriz de Bollywood Soman Kapoor.

En el video Beyoncé aparece vestida de diosa hindú mientras recrean una fiesta tradicional con danzas, polvo de colores y detalles de la cultura de la India, que hace al clip alegre, espiritual y lleno de magia.

Esta colaboración de Coldplay y Beyoncé sería el abrebocas de lo que veremos en el intermedio del Super Bowl, donde se presentarán juntos el próximo 7 de febrero, sumándose a la lista de reconocidos artistas que han tenido protagonismo en este importante evento deportivo del año.

