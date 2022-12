Demián Bichir quiere erradicar los conflictos fronterizos

El actor mexicano Demián Bichir se encuentra muy atareado estos días con las últimas jornadas de grabación de la segunda temporada de 'The Bridge', la exitosa serie que comparte con la intérprete alemana Diane Kruger, pero su infernal ritmo de trabajo no le ha llevado a limitar en ningún momento su implicación activa en un asunto tan sensible como el de las políticas migratorias, algo que demostró recientemente al participar en un concierto solidario que defendía la dignidad de quienes son discriminados por su condición de extranjeros.

"Siempre me pronunciaré para denunciar las injusticias que se viven en cualquier parte del mundo, me da igual si vivo cerca de una frontera o no, esto nos afecta a todos como seres humanos que somos. Hay comportamientos y actuaciones inaceptables que se dan en los límites entre nuestros países. El racismo y la intolerancia siempre está presente en los dos bandos, en México y en Estados Unidos", aseguró al diario Milenio poco después del evento.

Publicidad

Pero el famoso intérprete no se limita a exigir respeto y consideración para los compatriotas que se disponen a iniciar una vida mejor en el país vecino, sino que también demanda a los propios mexicanos que mantengan una conducta similar y ofrezcan una buena acogida a todos los centroamericanos que hacen lo propio en las fronteras del sur de México.

"No podemos permitirnos jugar a la doble moral, tenemos que entender que las disputas fronterizas son un reflejo de un problema mucho mayor, que hay que atajar en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Quiero decir, nosotros no podemos tener la cara dura de exigir un buen trato a nuestros ciudadanos aquí arriba, cuando convertimos la vida de los centroamericanos en un infierno cuando intentan atravesar México", aseveró.