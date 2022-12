Demi Lovato se solidariza con Miley Cyrus

La polifacética Demi Lovato conoce perfectamente las dificultades de tener que experimentar la transición a la edad adulta bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación, por lo que no ha dudado en defender abiertamente a su compañera Miley Cyrus -ambas saltaron a la fama en su papel de niñas Disney- de todos aquellos que la critican por la actitud transgresora y provocativa que ha venido desplegando desde que lanzara su carrera en solitario.

"Creo que la gente debería ser un poco más cuidadosa a la hora de juzgar nuestro comportamiento, porque lo cierto es que no tienen ni idea de las circunstancias que rodean nuestras vidas. Hay personas que no han dejado de cebarse con Miley desde que le diera por hacer twerking sobre el escenario, pero quizá no entienden que esa es una reacción natural de alguien que ya no quiere ser vista como una niña", aseguró la cantante a la revista We Love Pop, antes de revelar los efectos de su propio proceso de madurez.

Publicidad

"Nunca me he planteado hacer las mismas cosas que Miley, para empezar, porque somos personas diferentes. Ella ha tenido que atravesar circunstancias muy concretas y yo otras. En vez de lanzarme al twerking, yo tuve que pasar una buena temporada en rehabilitación para poder llegar a la etapa de mi vida en la que estoy ahora", añadió.

La simpática artista también quiere restar relevancia a la controvertida imagen que está proyectando Miley para reivindicar su independencia e incluso su sexualidad, instando a sus detractores a pasar página de una vez y a aceptar que ya no es la adolescente de 'Hanna Montana'. No obstante, al mismo tiempo Demi teme que el talento "innegable" de su irreverente compañera se haya visto eclipsado por los muchos gestos obscenos que exhibe sobre el escenario.

"Creo que hay que empezar a asimilar ya que Miley no es Hanna Montana, que es una actriz y cantante que tiene su propia personalidad y todo el derecho del mundo a experimentar con su juventud. Estoy segura de que no está cometiendo errores, que sabe perfectamente lo que está haciendo y la importancia que tiene el impacto en el mundo del espectáculo. Lo único que me preocupa es que la voz tan maravillosa que tiene, algo que es innegable, se haya visto relegada a un segundo plano por todas las cosas que está haciendo", reflexionó.