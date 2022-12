Demi Lovato rinde homenaje a su abuelo homosexual

Una de las razones que empujaron a la cantante Demi Lovato a convertirse en una portavoz oficiosa del colectivo gay fue la valentía que exhibió su difunto abuelo a la hora de hacer pública su homosexualidad en los años 60, un gesto inspirador que marcó el carácter de la joven y que, con el tiempo, le animó a implicarse al máximo en la lucha contra la discriminación sexual.

Así que la ex estrella Disney no quiso dejar pasar la oportunidad de rendir un sentido homenaje a la memoria de su familiar durante la primera edición de los premios televisivos Trail Blazers, celebrados este martes en Los Ángeles, al subir al escenario para entregar uno de los galardones al reparto de la exitosa serie 'Orange is the New Black'.

"Nunca había hablado antes de esto, pero lo cierto es que mi abuelo también fue un pionero. Tuvo la valentía suficiente de revelar su homosexualidad en los años 60, y siento que gran parte de mi espíritu en esta causa proviene de su legado. Falleció pocos años después, y lo único que desearía es que pudiese ver todo lo que hemos avanzado desde entonces", declaró la ex estrella Disney.

La determinación que siempre ha mostrado Demi al trabajar por un mundo más tolerante le ayudó a ganarse a principio de este mes el título de maestra de ceremonias en el desfile del Orgullo Gay en Los Ángeles, un reconocimiento del que pueden presumir solo un puñado de divas de la industria musical.

"Es un gran honor ser recibida con los brazos abiertos por la comunidad LGBT, así que quiero agradecéroslo de todo corazón", añadió en el mismo evento.

La ceremonia de los premios Trail Blazers consiguió reunir a un variopinto grupo de personalidades del mundo del espectáculo y también de la política, entre las que se encontraba el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, quien fue precisamente el encargado de entregar un galardón en reconocimiento a la labor de Edie Windsor, cuya demanda contra el gobierno federal llevó a la corte suprema a reconocer los derechos de los cónyuges del mismo sexo en junio del año pasado.

"Gay, hetero, lesbiana o bisexual... nadie es mejor que otro, independientemente de su condición sexual. Qué gran día para California y para la igualdad", proclamaba en aquel momento Demi a través de cuenta de Twitter.

