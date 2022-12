Demi Lovato no se reconoce a sí misma con su nuevo cuerpo

El cambio de imagen radical que ha experimentado Demi Lovato en los últimos meses gracias a una dieta sana y un riguroso plan de ejercicio la ha pillado por sorpresa incluso a ella misma, que prácticamente no fue capaz de reconocerse tras verse luciendo un atuendo muy provocativo en su nuevo videoclip, 'Cool For The Summer'.

"Nunca he llevado nada tan revelador ante las cámaras y cuando vi el vídeo, pensé: 'Vaya, ¿esa soy yo?'. No he enseñado mis encantos sin ningún motivo: si van a estar ahí igualmente, pues voy a enseñarlos. Y trabajé muy duro durante un año, ¡como para no enseñarlos en el vídeo!", confesó la intérprete en el programa 'Access Hollywood Live'.

A pesar de que ahora luce mucho más delgada que antes, Demi se siente "más fuerte que nunca" y considera que su caso es un muy buen ejemplo para todas sus admiradoras.

"Ahora estoy más fuerte que nunca y espero poder seguir siendo fuerte y una inspiración para las mujeres para que se sientan fuertes y poderosas pase lo que pase", añade.

Aunque la joven atribuye a su novio Wilmer Valderrama gran parte del mérito de su increíble aspecto, también advierte de que por el momento no tiene planes para pasar por el altar con él.

"Siento que he encontrado a mi persona, a mi alma gemela o como sea que quieras llamarlo. Siempre va a haber rumores sobre si me voy a casar, o sobre si estoy comprometida o preparando mi boda, pero en el fondo llevo planeando mi boda desde que tenía 10 años, como toda niña. Y sí, créeme: tengo mi muro de bodas en Pinterest. Pero no va a suceder en una temporada".