Demi Lovato no quiere verse 'etiquetada' por su trastorno bipolar

La cantante Demi Lovato se ha destacado en los últimos tiempos como una de las voces más autorizadas para sensibilizar a la opinión pública sobre los obstáculos y desafíos que presentan las enfermedades mentales en el día a día de aquellos que las sufren, como ella misma ha experimentado al haber estado ingresada en varias clínicas de rehabilitación para lidiar con las consecuencias de su trastorno bipolar.

Sin embargo, ahora que la artista prepara nuevo disco y pretende lanzarlo al mercado el año que viene, no ha dudado en volver a compartir su experiencia desde un punto de vista mucho más positivo, dejando claro que a pesar de las dificultades que entraña su condición médica, esta nunca le ha supuesto una barrera infranqueable a la hora de dedicarse a lo que más le gusta y, en general, llevar una vida plena.

"Creo que cuando la gente se refiere a mí como bipolar, es algo que... Bueno, es real, pero no me gusta que la gente lo use como una etiqueta. Es algo que tengo, no es algo que soy o que me identifique como persona", ha asegurado en conversación con la emisora iHeart Radio.

La artista ha demostrado desde el fin de su dura batalla contra las drogas, uno de los daños colaterales que se desprenden de su ya superada fragilidad anímica, que además de retomar a lo grande su exitosa carrera musical, se ha propuesto como objetivo animar a todos aquellos que sufren enfermedades mentales a buscar ayuda profesional, así como la comprensión de sus más allegados, para poder sobrellevarlas mejor.

"Pienso que es muy importante que la gente hable con claridad del impacto que la salud mental tiene en nuestras sociedad, que deje de ser un tema tabú. Cuanta más gente sepa sobre esta condición, más soluciones saldrán a la luz para aprender a tratar sus síntomas. Es importante defender aquellas causas que son relevantes para ti, tu voz será escuchada al margen de la posición en que te encuentres", ha explicado.

De esta forma, la estrella Disney aborda con total transparencia y sin ningún atisbo de vergüenza los efectos de una enfermedad que sufren millones de jóvenes en el mundo y, que lejos de conducir a la estigmatización de la sociedad, debería llevar a aquellos que la padecen a sentirse orgullosos por la valentía que exhiben a diario en su lucha contra las adversidades.

"En mi próximo disco hablo sobre la necesidad de ser real, honesto y fiel a ti mismo. Ya estés en una situación en la que tienes que esforzarte el doble para hacerte respetar, hayas sufrido un desengaño amoroso, o tengas que aguantar la negatividad ajena, en mi caso estoy convencida de que tengo que seguir haciendo música y labrar así mi propio camino", ha sentenciado la que también fuera pareja del actor Wilmer Valderrama.