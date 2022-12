Demi Lovato justifica su sexy forma de vestir con el 'cuerpazo' que ha trabajado

En los últimos meses, la cantante Demi Lovato ha ido abandonando poco a poco su tradicional estilo roquero a la hora de vestir para apostar por prendas más femeninas y provocativas, animada por el cambio que ha experimentado su figura desde que abrazara un estilo de vida más saludable con alimentación equilibrada y duras sesiones de gimnasio.

Pero, aunque su guardarropa haya cambiado ligeramente, el fuerte carácter de la joven sigue siendo el mismo, y por eso no ha dudado en responder a todos aquellos que la han criticado por presentarse en la fiesta organizada en Nueva York por el lanzamiento de su nuevo disco luciendo un escueto bikini de látex, unos shorts extremadamente cortos y unas sandalias de rejilla hasta el muslo.

"Enseño más piel porque he trabajado duro para tener este cuerpo. Lo siento, pero no lo siento", sentencia la ex estrella Disney en su cuenta de Twitter.

La nueva figura más estilizada de Demi, que en el pasado tuvo que lidiar con problemas alimenticios, le ayudará sin duda a convertirse en el centro de todas las miradas en el futuro enlace de su amiga Iggy Azalea con su prometido Nick Young, en el que ejercerá de dama de honor.

"Ha sido maravilloso conocer a una persona tan genuina como ella, ha pasado por un montón de cosas y las ha logrado superar todas. Además, es muy relajada. Yo estaba presente cuando Nick le propuso matrimonio e Iggy se puso en plan: '¡Vas a ser dama de honor!'. Yo le dije: 'Por favor, no me des falsas esperanzas', pero ella me dijo: '¡Claro que lo serás!'", revelaba Demi en una entrevista para la emisora SiriusXM.

Por Bang ShowBiz