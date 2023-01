Demi Lovato anima a los hombres a maquillarse

A la cantante Demi Lovato no le parece bien que los hombres no puedan ocultar sus imperfecciones con maquillaje, como sí hacen las mujeres.

"Cuando quieras sentirte un poco arreglado, maquíllate. No creo que haya nada de malo en que los chicos lleven maquillaje. No es justo que las chicas puedan cubrir sus defectos y los chicos no. Por cierto, todos esos chicos atractivos que veis, todos llevan maquillaje. Lo que queda genial es hacer que parezca lo más natural posible. No me gusta llevar base a diario. Es agradable sentirte arreglada cuando llegas a trabajar o a donde sea", cuenta la artista a POP Sugar.

Pero la vanidad de Demi se queda en el maquillaje porque en lo que es en relación al cuerpo es bastante menos estricta. Así, reconoce entrenar solo para sentirse bien y no por tener mejor silueta.

"El ejercicio y la dieta cambia tu mente en relación a cómo ves las cosas. Ya sea entrenando en el gimnasio o simplemente paseando al aire libre. Haz algo por tu cuerpo. Se trata de quererte a ti mismo. No tienes que ir al gimnasio a perder peso. Tu cuerpo produce niveles naturales de serotonina y el deporte te ayuda a liberar endorfinas, que afectan [positivamente] a cómo te sientes. Te hace disfrutar de la vida un poco más", añade.