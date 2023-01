¡Decisión trascendental! Elton John no quiere que su madre forme parte de su vida

"Es algo que me molesta, pero para ser honesto, no la echo de menos. Cuando hace declaraciones a la prensa como las del año pasado, cuando dijo: 'No he hablado con Elton desde que se casó con ese ca**llo de David Furnish'... Eso fue algo duro de asimilar. No odio a mi madre, cuido de ella, pero no quiero que forme parte de mi vida", explicó el intérprete a la revista Rolling Stone.

Elton también mantuvo una relación complicada con su padre, Stanley Dwight, que falleció en 1991.

"Mis padres no eran del tipo de padres que te cogían en brazos o que te abrazaban, no me decían que me querían. Yo le tenía miedo a mi padre. Me comportaba muy cuidadosamente a su alrededor para intentar conseguir su aprobación. Lleva muerto mucho tiempo y todavía intento demostrarle de lo que soy capaz. Hago algo y pienso: 'Papá, te habría encantado esto'", añadió.

Uno de los motivos del distanciamiento de la estrella de la música con su madre es que ella sigue negándose a aceptar que el padre de Elton hiciera nada malo al pegarle cuando era pequeño.

"Mi madre siempre dice: 'Así es como se hacían las cosas en aquella época y no te afectó'. Y yo siempre contesto: '¿De qué estás hablando? Me sigue afectando hoy en día'".