De no creer: Catalina Maya sufrió con las dietas para ser una top model

Una amiga de Catalina Gómez, presentadora de Día a Día de Caracol Televisión, llevó a Catalina Maya a un casting para ser modelo, lo que la impulsó a presentarlo y la eligieron. Desde ese momento no h a parado su carrera.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues en esa época en Medellín el modelaje era un tema tabú.

“En mi época no era muy bien visto ver a una modelo, veníamos de un post conflicto, toda la época del narcotráfico y todas eran las compañeras sentimentales de estos personajes”, recordó.

“Cuando tenía como 15 años empecé una campaña, lo tomaba como hobbie, era la famosa de las amigas del colegio. Me llamaron a hacer una campaña de maquillaje para todo Latinoamérica y desde ahí empecé”, continuó.

Catalina reveló ante las cámaras de La Red que le hicieron bullying por su contextura, pues cuando estaba en las pasarelas la gente le decía que era linda, pero pasada de kilos, algo que afectó su autoestima.

“Todas las dietas que había las hice, todas, sin excepción y las que no me las inventaba, me decían ‘tómese esto para adelgazar’, todo lo hacía, era esclava de lo que el medio me estaba pidiendo”, confesó.

