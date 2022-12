David Gandy rechazó ser Christian Grey

El modelo David Gandy ha confesado que rechazó ser Christian Grey en la adaptación cinematográfica de la novela 'Cincuenta sombras de Grey', papel que ha terminando interpretando el actor Jamie Dornan.

"Me ofrecieron participar en 'Cincuenta sombras de Grey', '300: El origen de un imperio' o 'Hércules', papeles que mucha gente hubiera aceptado pero que a mí no me hacen falta. No siento le necesidad de actuar. Estoy en una posición privilegiada y me gusta lo que hago. Sé que si apareces en una película de éxito tu estatus cambia de la noche a la mañana. Y no estoy diciendo que yo no lo haría. He leído muchos papeles que me hubiera encantado interpretar, pero no las cosas que me han enviado. Los críticos y los expertos literarios no son muy fans de 'Cincuenta sombras de Grey' pero lo respeto por lo que es. Ahora bien, ¿es lo mejor para mí? No", cuenta en la revista Square Mile.

Gandy ya ha probado lo que es actuar, lo hizo de la mano de Jennifer Lopez en el videoclip de la canción 'First Love'.

"Los miembros del equipo estaban pegándose las gafas a la cara con cinta [por el viento] mientras nosotros solo nos movíamos en camiseta y vestido. Hacía un frío increíble por la noche, pero Jennifer estuvo sensacional. Nos reímos mucho haciéndolo. Simplemente andábamos por ahí y nos reíamos. ¡Y temblábamos al mismo tiempo".