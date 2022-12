David Gandy no sigue las tendencias que marca la moda

A pesar de ser uno de los modelos de referencia para reconocidos diseñadores, el británico David Gandy lo tiene muy claro a la hora de escoger su vestuario, anteponiendo la comodidad a las tendencias que marca la moda.

"Normalmente me preguntan qué es lo que se lleva o no y la verdad es que realmente no lo sé. Puede que suene raro, pero no creo en las tendencias. Si algo te gusta y te sientes cómodo y seguro con ello, entonces póntelo", escribió el maniquí en un artículo publicado en el periódico The Telegraph.

Además, si hay algo que David no soporta es que no se respete el estilo propio de cada persona, puesto que considera que es en la variedad donde está la clave de la moda.

"Solo porque a alguien no le guste lo que otro lleva puesto no significa que esté mal. Hay prendas de vestir que nunca utilizaría, pero eso no quiere decir que otros no puedan usarlas. Es precisamente la diversidad lo que hace que la moda sea interesante", añadió.

Pero este rechazo que siente el modelo por seguir las tendencias más actuales que dicta la moda no es algo casual, sino que viene marcado por una mala experiencia que protagonizó cuando al acudir a un evento ataviado con camisa y pantalón vaquero, se convirtió en el blanco de todas las miradas de los asistentes, que se mostraron muy críticos con él por su mala elección. Lo que no sabían es que meses después, esa 'metedura de pata' de David se convertiría en tendencia de la mano del diseñador Ralph Lauren.

"Hace muchos años acudí a un evento de moda con pantalones y camisa vaqueros y al llegar pude sentir las miradas de desaprobación de los allí presentes, que comenzaron a decirme que jamás debía llevar dos prendas vaqueras juntas. Pero casualmente, justo un mes después, Ralph Lauren sacó una línea basada en la idea del doble vaquero y desde entonces a la gente le pareció una combinación perfecta", recordó el maniquí.