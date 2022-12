David Gandy: 'No acepté trabajar en '50 sombras de Grey' porque tienes que ser muy buen actor'

El modelo británico David Gandy tuvo la oportunidad de dar vida al personaje de Christian Grey en la cinta erótica de 'Cincuenta sombras de Grey' -adaptación cinematográfica de la novela de E.L.James- aunque el papel terminó siendo para Jamie Dornan, pues el atractivo Gandy decidió no hacer la audición al sentir que aquella oferta era demasiado grande para él.

"Me enviaron el guion, pero no fue más allá. Sé que hay muchos tíos que realmente querían hacer el papel, y me encantaba la idea del reto, pero tienes que ser muy buen actor para poder hacer ese personaje. Es un papel muy, muy grande", aseguró a Red Magazine.

Publicidad

Aunque Gandy no quiso participar en la taquillera película, el maniquí no descarta aventurarse en el mundo de la interpretación en algún momento.

"Me han hecho ofertas que otros hubieran aceptado, pero a mí no me gustaban. También he leído un par de guiones que me han encantado, y si se reúne el equipo adecuado, me gustaría hacerlo", confesó.

El año pasado, el inglés apareció en el videoclip de Jennifer Lopez 'First Love' y para él, aquella experiencia fue "una verdadera risa".

"Nunca estuvo en mis planes hacer un videoclip, pero la conocía [a Jennifer Lopez]. Me llamó y me lo pidió personalmente".