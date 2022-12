David Cameron está avergonzado y se disculpará ante Isabel II

Este jueves el primer ministro británico David Cameron pedirá disculpas a la reina Isabel II por su 'desliz' del pasado mes de septiembre, cuando durante una conversación mantenida con Michael Bloomberg -alcalde de Nueva York- durante su asistencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas, un micrófono abierto recogió las palabras del líder conservador, en las que aludía al "ronroneo" de satisfacción que emitió la monarca tras conocer la victoria del 'No' en el referéndum de Escocia.

La disculpa formal llegará esta noche, durante su audiencia regular con Isabel II en el palacio de Buckingham.

Es habitual que Cameron y la reina se reúnan cada miércoles, pero por haber sido temporada de conferencias anuales de los distintos partidos han tenido que retrasar su encuentro.

Durante su estancia en Nueva York del pasado septiembre, Cameron dejaba claro a los medios su malestar por la filtración.

"Me siento muy avergonzado por esto. Lo lamento profundamente. Fue una conversación privada que no debería haber tenido y que no volveré a tener. Mi equipo se ha puesto en contacto con Buckingham para aclararlo todo, y yo mismo lo haré también".

Con BangShowbiz