David Bowie se iba a someter a un tratamiento experimental para combatir el cáncer

El cantante David Bowie estaba preparándose para someterse a un tratamiento con un medicamento "experimental" para prolongar su vida antes de su muerte el pasado domingo a consecuencia de un cáncer de hígado contra el que luchó en secreto durante los últimos 18 meses.

"No se sentía bien, pero no quería hacer un mundo de ello. Estaba a punto de empezar un nuevo tratamiento que era experimental y que había demostrado ser todo un éxito en otros casos. Se sentía optimista sobre sus posibilidades de prolongar su vida, con la esperanza de que aparecieran nuevos y mejores tratamientos", explica el director teatral Robert Fox, con quien Bowie colaboró en el musical 'Lazarus', a The Times.

Publicidad

Antes de su fallecimiento, la estrella de la música -que residió en Nueva York durante los últimos 22 años de su vida- organizó un viaje a Londres en verano de 2014 junto a su mujer, la modelo Iman, y su hija Alexandria (15). La familia se alojó en el hotel de cinco estrellas Jumeirah Carlton Tower en Knightsbridge y visitó algunos lugares turísticos como el London Eye y la Torre de Londres, donde consiguieron pasar desapercibidos a pesar de ir acompañados por un ejército de guardaespaldas.

Además, Bowie también visitó su antigua casa en la calle Stansfield Road en el barrio de Brixton, al sur de Londres, donde nació y pasó la mayor parte de su infancia, según informa el periódico Daily Mirror.

Ahora la viuda de Bowie está intentando asimilar su pérdida refugiándose en su familia y allegados.

"Iman está bien, estamos bien. Estamos aguantando, [la tristeza] viene y va por momentos, ya sabes. Ha sido una pérdida muy grande, no solo como artista, sino como ser humano", explicó Bethann Hardison, amiga cercana del matrimonio, a People.

Publicidad

Por: Bang Showbiz