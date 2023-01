David Bisbal envía su apoyo a su ex China Suárez en un momento duro para la actriz

El cantante David Bisbal ha demostrado que entre él y su expareja, la argentina China Suárez, no existe ningún tipo de rencor enviándole todo su "apoyo y amistad" en un momento complicado para ella en su país natal, donde se ha visto involucrada en un triángulo amoroso con su compañero de reparto Benjamín Vicuña y la mujer de este, la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain, quien supuestamente sorprendió a Eugenia y Benjamín en actitud comprometida en una caravana en el set de rodaje de la película 'El hijo rojo', tras lo cual Carolina habría intentado estrangular a la joven actriz. La historia se complica aún más si cabe, ya que Benjamín afirma que lleva meses separado de su mujer, mientras que esta asegura que hace apenas una semana ambos acudieron juntos a terapia de pareja para salvar su relación.

Ajeno a rumores y especulaciones, Bisbal ha recurrido a las redes sociales para aclarar que Eugenia es, desde su punto de vista, una "persona maravillosa".

Publicidad

"No quiero que se utilice un comentario reflexivo que he hecho esta mañana sobre mi vida laboral en relación con otros asuntos que nada tienen que ver. Estoy totalmente alejado de los rumores negativos que puedan invadir la redes sociales y jamás los alimentaría de ninguna manera. Me parece lamentable que mi comentario se quiera utilizar para hacer daño a una persona maravillosa y a la que he querido tanto en mi vida. La China sabe que siempre contará con mi apoyo y mi amistad", explicó el almeriense en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

Estas palabras hacían referencia a un tuit del intérprete en el que reflexionaba sobre las dudas acerca de su futuro profesional que le asaltaron en su juventud, que muchos interpretaron como una referencia velada a su relación con Eugenia y los motivos que precipitaron el final de la misma.

"Si en algún momento tuve dudas sobre ciertas decisiones en la vida, hoy soy el más feliz de haberlas tomado. ¡Escucha tu corazón!", afirmaba Bisbal en el polémico tuit.

A pesar del revuelo que generó dicho mensaje, Eugenia no se dio por aludida en ningún momento, ya que ella es consciente de que su expareja es una "buena persona" que jamás la criticaría públicamente.

Publicidad

"David hubiese sido incapaz de poner algo así de mí. No era dirigido a mí, nunca pensaría que David me haría una cosa así. Siempre digo lo buena persona que ha sido conmigo. Terminamos muy bien por eso, es imposible que haya sido para mí. Sé que nunca diría algo así y menos en este momento", afirmó la joven argentina en una entrevista al programa 'Intrusos' de América Tv antes incluso de que Bisbal se explicara a través de las redes sociales.