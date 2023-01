David Bisbal confiesa cuál ha sido su mejor encuentro sexual

Como todo buen caballero, el cantante David Bisbal nunca ha sido dado a compartir sus intimidades de alcoba, aunque su discreción sí le ha permitido revelar dónde tuvo lugar su encuentro sexual más apasionado.

"Todos hemos tenido encuentros maravillosos, bastante sexys. Tengo mala memoria para eso... pero en una cocina, ya me entiendes", confesó el intérprete en una entrevista al programa 'Un Nuevo Día' de la cadena Telemundo.

Aunque sobre su vida íntima no suelte prenda, con sus parejas el almeriense es un libro abierto al creer firmemente que la sinceridad es la mejor política.

"Tampoco es que yo sea una persona de guardar muchos secretos. [Mis parejas] podrían jugar con mi teléfono móvil un día completo porque tampoco encontrarían nada que no se pudiera mostrar. Pero es cierto que soy de la opinión de que el teléfono es una cosa muy personal", añadió.

Por el momento, en el corazón de Bisbal -que puso punto final a su relación con la actriz argentina Eugenia Suárez el año pasado- solo hay espacio para una chica, su hija Ella (6), la única persona con la que querría desaparecer durante unos días en una isla desierta.

"A una isla desierta solo me iría con mi hija Ella, que como no le gusta poco la playa ni nada... Allí tendríamos orilla para dar y regalar y hacer castillos de arena", respondió firmemente Bisbal durante la entrevista para dejar claro que, a día de hoy, todavía no ha encontrado de nuevo el amor.

Por: Bang Showbiz