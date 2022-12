David Bisbal aclara los rumores de ruptura sentimental con una tierna foto

El cantante David Bisbal (35 años) ha acabado con las especulaciones en torno a una crisis en su relación con la actriz argentina Eugenia Suárez, a quien en su país natal apodan cariñosamente 'la China', compartiendo una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram junto al mensaje: "con mi Chini".

Con esta cariñosa imagen el intérprete ha demostrado que la actitud "fría y distante" con la que habría tratado a la joven cuando ella lo visitó por sorpresa hace dos semanas en Lincoln (Argentina) para intentar arreglar sus problemas ha quedado definitivamente atrás.

Publicidad

De paso, también ha querido aclarar que la diferencia de edad de más de una década que existe entre él y Eugenia no supone ningún problema para ellos durante una de sus últimas entrevistas a su paso por Brasil.

"No importa, el amor no tiene edad. Es que eso no lo eliges tú, te viene y punto", aseguró el cantante en conversación con el bloguero Federico Devito.

Quien sin duda se habrá alegrado de que los dos enamorados hayan arreglado sus diferencias es Elena Tablada, expareja de Bisbal y madre de su hija Ella (4), teniendo en cuenta que ya había dado el visto bueno a su relación basándose en la buena relación que su pequeña mantiene con la argentina, madre a su vez de Rufina (1).

"(Eugenia y Ella) tienen buena química y eso me da paz y tranquilidad", confesaba la diseñadora ante los medios durante el estreno de la cinta 'Cincuenta sombras de Grey' en Madrid.

Publicidad

Por: BangShowbiz