David Beckham se ve 'superado' por su hijo Romeo

El exfutbolista David Beckham es testigo día tras día de las aptitudes atléticas de su hijo Romeo , quien con tan solo 11 años muestra una energía y una resistencia física impropias en un niño de su edad.



"Recuerdo una vez que Romeo me despertó a las seis de la mañana para ir a correr por la calle. Me tocó el brazo y me dijo: 'Papá, es hora de levantarse'. Tiene una resistencia increíble y además es uno de esos molestos corredores que siempre intenta ir por delante del resto. Ese día recuerdo que corrimos unos cuatro kilómetros y el último tramo fue el más rápido de todos. Su energía no tiene límites", reveló Beckham durante una conferencia que ofreció ante los lectores del periódico The Times.



Acostumbrado a levantar todo tipo de trofeos durante su finalizada carrera como futbolista profesional -se retiró a mediados de este año-, Beckham reconoce que le resulta difícil disfrutar de este deporte junto a sus hijos, ya que todavía mantiene el alto espíritu competitivo con el que afrontaba sus encuentros con clubes como el Real Madrid o el Manchester United.



"Me encanta ganar, no lo puedo evitar. Incluso cuando juego en el jardín con mis hijos. Está claro que cuando estoy con ellos no me lo tomo totalmente en serio, pero tienen que aprender a ganar sin ningún tipo de ayuda. Aunque reconozco que muchas veces me ganan porque son tres contra uno", apuntó.



El marido de Victoria Beckham espera que la seriedad y la profesionalidad que trata de infundir a sus pequeños les pueda servir en un futuro para intentar alcanzar sus objetivos a nivel personal.



"Intento educar a mis hijos de la misma forma que me criaron a mí. En mi caso creo que he tenido bastante suerte porque mi padre siempre me obligó a esforzarme pero a la vez estuvo ahí para apoyarme. Pero hay que tener cuidado, porque algunos niños no reaccionan bien ante la presión. Mi padre siempre me dio un abrazo cuando más lo necesité", indicó.



Fuente: Bangshowbis

