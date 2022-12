David Beckham rinde homenaje a Nelson Mandela

Al igual que otros personajes de la esfera pública, el exfutbolista David Beckham ha querido rendir homenaje al expresidente sudafricano Nelson Mandela -considerado uno de los mayores defensores de los derechos humanos de la historia-, quien falleció ayer jueves a los 95 años de edad.

"Mi corazón está con toda la gente de Sudáfrica y con la familia de Nelson Mandela. Hemos perdido a un verdadero caballero y a una de las personas más valientes que ha existido. Ha sido un gran honor haber conocido a un hombre que amaba a tantas personas. Descanse en paz", reza el texto que escribió el deportista en su cuenta de Facebook, antes de subir una fotografía en la que aparece junto al exmandatario en el año 2003, momentos antes de que la selección inglesa disputara un partido amistoso ante el combinado nacional de Sudáfrica. "Muchas gracias", añadió el deportista al lado de la captura.

Aunque su mujer Victoria Beckham ha decidido sobrellevar la pérdida de Nelson Mandela ajena a la esfera digital, dos de las excompañeras de la diseñadora en el popular grupo 'Spice Girls', Emma Bunton y Mel C, sí que tuvieron unas palabras de cariño hacia el Premio Nobel de la Paz en su cuenta de Twitter.

"Descanse en paz Nelson Mandela. Nos ha dejado un gran legado. Tuve el honor de conocerle y su espíritu no se compara al de ninguna otra persona", comentó Emma en la citada red social, un mensaje cargado de afecto que también mostró el escrito por Mel C. "Siempre me resulta extraño mostrar mi reconocimiento en Twitter a alguien que nos ha dejado, pero tengo que decir que para mí fue un honor conocer al gran Nelson Mandela. Descanse en paz", escribió.

Pero sin duda el mensaje más trascendental fue el que el reputado actor Morgan Freeman dedicó a Nelson Mandela, ya que el intérprete representó al expresidente en la exitosa película 'Invictus' en el año 2009, una inspiradora cinta que relata los esfuerzos de Nelson Mandela por unir al pueblo sudafricano después de convertirse en líder político del país.

"Los triunfos de Nelson Mandela no son solo el reflejo de todo lo que hemos conseguido, sino la prueba de que aún tenemos mucho camino por recorrer. Puede que Madiba [sobrenombre de Nelson Mandela por pertenecer al clan Madiba] ya no esté aquí, pero todos nosotros tenemos que continuar por su misma senda", escribió el artista en su perfil de Twitter.

Por: Bang Showbiz