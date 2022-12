Dave Grohl conquistaba a las chicas con citas 'gratis' siendo joven

El músico Dave Grohl, líder de los Foo Fighters, ha recordado cómo en su adolescencia al no tener dinero no podía tener citas románticas con chicas, y si al final se animaba a llamar a alguna afortunada, se limitaban a hacer cosas que no le supusieran coste alguno.

"Tengo que ser honesto, nunca tuve citas con nadie porque no tenía dinero. Y en cada cita que tuve con 17 o 18 años probablemente había algún licor robado y algo gratis, como los escalones en medio del pueblo y un concierto punk en el que nos colábamos, o cosas así", contaba el cantante de 46 años en BBC Radio 1.

De cualquier manera, con dinero o sin él, Grohl reconoce que siendo joven tampoco es que tuviera grandes oportunidades de ligar ya que tenía sobrepeso y estaba lleno de "malos tatuajes".

"Te enviaré algunas fotos mías a los 17 o 18 años, verás que no era muy guapo. Probablemente pesaba 50 kilos y tenía muy malos tatuajes que yo mismo me había hecho, e iba dando tumbos en una furgoneta en una gira de punk rock. De niño no era Hugh Jackman", concluyó.