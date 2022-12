Danna Paola: 'Las fans de Justin Bieber me amenazaron de muerte'

La joven cantante Danna Paola (19) tuvo que hacer frente a uno de los momentos más duros de su carrera profesional hace casi tres años, cuando algunas seguidoras de Justin Bieber la amenazaron de muerte a través de las redes sociales para que no acudiera a uno de sus conciertos, tras difundirse el rumor de que la mexicana subiría al escenario para que el ídolo juvenil le dedicara uno de sus temas.

"Hace unos tres años me amenazaron de muerte las fans de Justin Bieber. Se dijo que yo iba a asistir a su concierto y que me iba a cantar la canción 'One less lonely girl'. Solía dedicar esa canción a una niña que elegía al azar entre el público. En Twitter empezaron a molestarme, hasta el punto de que el tema se hizo trending topic. Me dijeron que no me iban a dejar entrar en el estadio Foro Sol, ¡cuando ni siquiera pensaba acudir al concierto! Me hartaron tanto que dije: '¿Por qué? me hacen esto si yo nunca le hecho daño a nadie?'", confesó la joven a la revista Nueva.

En la actualidad, Danna parece haber encontrado el amor junto al actor Eleazar Gómez (28), con quien se la relaciona desde 2012. Pese a que ninguno de los dos ha querido confirmar todavía públicamente su romance, la pareja ha dejado claro que comparten algo más que una especial amistad a través de las numerosas imágenes y fotografías que suben a sus redes sociales.

"Ni en mis mejores sueños habría imaginado un amor tan perfecto como el que he encontrado en ti", escribía recientemente el actor en su cuenta de Twitter.

Por: Bang Showbiz

