Daniel Radcliffe se queda atrapado en Toronto

El que fuera protagonista de la saga 'Harry Potter', el actor británico Daniel Radcliffe, fue sin duda el gran ausente ayer jueves en la popular convención de cómics que se celebra anualmente en la ciudad californiana de San Diego, una misteriosa desaparición que parece explicarse ahora con los problemas que ha experimentado el joven intérprete a la hora de abandonar la ciudad de Toronto (Canadá) y poner rumbo a Estados Unidos.

"Daniel está ahora mismo atascado en el aeropuerto de Toronto. Hace pocos días renovó su pasaporte y consiguió los permisos necesarios para la entrada de extranjeros en Estados Unidos. Sin embargo, al llegar al aeropuerto le comunicaron que sus papeles no estaban en regla y que tenía que ir a la embajada estadounidense para recibir más información. Resulta que su ficha no estaba actualizada en el sistema debido a ciertos fallos informáticos", explicó una fuente al diario The New York Post.

Publicidad

El simpático intérprete se encontraba en la ciudad más poblada de Canadá para promocionar su más reciente estreno cinematográfico, 'What If', después de pasar unos cuantos días de descanso en el país vecino. Aunque inicialmente no había sufrido ningún contratiempo para acceder a Estados Unidos desde su Inglaterra natal, por el momento el artista deberá esperar un poco más para conseguir el preciado sello que le permita regresar de nuevo a la costa oeste, ya que el hecho de que el malentendido haya sido aclarado no implica que se hayan solventado los contratiempos tecnológicos que aquejan a la embajada estadounidense.

"En realidad Daniel solo necesita un sello para poder ser un turista más que pueda entrar y salir del país, pero por ahora no se lo pueden proporcionar y tendrá que esperar el tiempo que sea necesario hasta que los archivos vuelvan a estar al día. Es una situación bastante irritante, pero no puede hacer nada al respecto", indicó el mismo informante.